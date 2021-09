Falls es doch eine Linie gab, die die 16 Jahre Kanzlerschaft der Angela Merkel durchzog, dann war es am ehesten die Politik der kleinen Schritte und des Kompromisses, das Umsetzen des scheinbar Notwendigen und das Aushandeln des gerade Möglichen. Dabei hätte Deutschland so manch großen Wurf gebraucht in all der Zeit, eine klare Linie, eine zukunftsweisende Vision!