Die Bestandsaufnahme zur SPD hört sich also zunächst wenig optimistisch an. Doch es gibt Hoffnung: Nach dem Ende der Pandemie werden soziale Fragen, also Kernthemen der SPD, noch stärker an Bedeutung gewinnen. Auch beim Klimaschutz muss immer mitgedacht werden, was Entscheidungen zum Beispiel für Arbeitsplätze bedeuten. Es gibt sie – die SPD muss es nur schaffen, die Themen zu besetzen. Und vielleicht sollte die Partei das nicht von der Regierungsbank aus tun. Die FDP hat in der Pandemie gezeigt, dass es sehr wohl funktionieren kann, mit konstruktiver Oppositionsarbeit bei den Wählern zu punkten. Die Gedankenspiele der Partei zu Koalitionen wie Rot-Rot-Grün oder der Ampel sind wenig realistisch. Die Partei sollte sich lieber darauf konzentrieren, sichtbarer zu werden. Man möchte den Genossen zurufen: Vorwärts, ihr werdet euren Weg schon finden.