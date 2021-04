Das Scheitern der Sowjetunion hätte eine Lehre sein können

Auf dem Papier erscheint es wie ein Nullsummenspiel. Die Nato marschierte 2001 nach Afghanistan ein, um das Taliban-Regime zu stürzen. Es war eine Strafaktion für die Unterstützung Osama bin Ladens und seiner Organisation Al-Qaida, den Drahtziehern des Attentats auf das World Trade Center in New York.

2021 verlässt sie das Land und die Taliban werden wahrscheinlich wieder regieren. Doch damit verbunden sind hunderttausende Tote. Vor allem die Zivilbevölkerung zahlte einen enormen Blutzoll für den Hochmut der westlichen Welt, ein Land mit mittelalterlichen Stammesstrukturen in ein Vorzeigeprojekt für den erfolgreichen Export westlicher Demokratien zu verwandeln.

Am heutigen Sonntag wird Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Deutschlandfunk bekennen, dass sich die Vorstellung, "in diesen Jahren aus Afghanistan einen modernen Staat im Sinne eines europäischen Levels zu machen ... sich nicht realisiert hat, und von der man auch ganz ehrlich sagen muss, das waren auch Ziele, die einfach von Anfang an so nicht realistisch waren."

Diese Einsicht hätte man auch schon 2001 haben können. Denn bereits von 1979 bis 1989 hatte die damalige Supermacht Sowjetunion versucht, Afghanistan eine neue Gesellschaftsordnung mit militärischer Stärke aufzuzwingen und musste dann nach einem Jahrzehnt Krieg sich den Mudschahedin beugen und sich zurückziehen. Dieses Scheitern hat sich nun wiederholt. Nur dieses Mal für die Nato.

Demokratieexport mit militärischen Mitteln funktioniert nicht

Zukünftig sollte der Westen aufhören, erst mit militärischen Mitteln ein Regime zu stürzen, dabei das Land und seine politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen weitgehend zu zerstören, um dann den Versuch zu unternehmen, eine Demokratie aufzubauen. Das ist bisher immer schief gegangen. Nicht nur in Afghanistan, sondern auch im Irak, in Libyen oder in Syrien.

Die Frage ist, warum sich unsere Regierung mit Ausnahme im Fall Irak dabei immer hinter den USA als treuer Gefolgsmann einreihte, statt mehr auf die Diplomatie zu setzen. Das war einmal die große Stärke Deutschlands zu Zeiten des Kalten Krieges, besonders unter den Außenministern Walter Scheel und Hans-Dietrich Genscher.

Doch nun gibt es offenbar zu viele Politiker, die glauben, man müsste endlich deutsche Stärke über die Bundeswehr bei Auslandseinsätzen demonstrieren. Der letzte Krieg der Deutschen und die letzte deutsche Niederlage liegen auch schon über ein drei Viertel Jahrhundert zurück.

Für das gescheiterte Experiment, wie jetzt in Afghanistan, müssen die Menschen in diesen Ländern mit den Folgen oft allein klarkommen, wenn die Besatzer fort sind. Bei der Verteidigungsministerin klingt das so: "Die Frage, wie geht es weiter zwischen der gewählten Regierung und den Taliban, wir werden das militärisch nicht lösen können. Das ist eine innerafghanische Angelegenheit."

Die Taliban lösen diese Situation auf ihre Art. Sie werden wieder die Macht übernehmen und das Rad zurückdrehen. Wer mit den Nato-Truppen aus ihrer Sicht kollaboriert hat, schwebt in Lebensgefahr.