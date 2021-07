In der wöchentlichen Kolumne "Unter der Lupe" analysiert Hauptstadt-Korrespondent Tim Herden das politische Geschehen. Bildrechte: MDR

Wenn man sich in diesen Tagen in den Büros des Bundestags umhört, wundern sich viele über diesen Wahlkampf, der keiner zu sein scheint. Laschets weitgehende Abwesenheit außer in den traditionellen Sommerinterviews begründet die Union mit den vielen Verpflichtungen des Kandidaten als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Da sei wenig Zeit für Wahlkampf. Nun kann sich Laschet aber durch die Hochwasserkatastrophe in NRW noch als Krisenmanager profilieren.