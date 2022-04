Unter der Lupe Die Linke sucht nach der verlorenen Idee

"Ich würde jetzt mal sagen, der Grad bei uns beiden von 'Schnauze voll' ist relativ voll." Dieses Stoßgebet von Susanne Hennig-Wellsow klingt nach Kapitulation. Und das nach nur einem Jahr im Amt als Parteivorsitzende der Linken. Es beschreibt den Zustand einer Partei, die nur noch wenige Schritte vom Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit entfernt ist. Mit dem Wahldesaster im Saarland ist man der Abbruchkante wieder ein Stück nähergekommen.

Nach der Niederlage im Saarland drohen weitere

Gelingt nirgendwo bei den noch ausstehenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in diesem Jahr der Einzug ins Landesparlament, steht die Linke schlechter da als zu PDS-Zeiten. Das wird auch so kommen.

Erst Ost-, dann Anti-Hartz-IV-Partei – und jetzt?

Der Linkspartei ist die Idee ihrer politischen Daseinsberechtigung verloren gegangen. Als PDS bestand diese Idee in der Begleitung der Ostdeutschen auf dem Weg ins geeinte Deutschland, sozusagen als deren Anwalt. Mit Regierungsbeteiligungen hatte sie diese Mission erfüllt. Aber die PDS musste erkennen, dass Oppositionsträume selten in Erfüllung gehen, wenn man an der Macht ist.