Angela Merkel und Olaf Scholz werden viele Gemeinsamkeiten nachgesagt.

Der angehende Kanzler hat jedoch bereits eine lange Laufbahn mit Höhen und Tiefen hinter sich.

Die Zusammenarbeit mit seinen Koalitionspartnern wird für seine öffentliche Wahrnehmung in Zukunft entscheidend sein.

Die Union plagte im Sommer die Eifersucht. Für das Titelbild des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“ faltete Olaf Scholz seine Hände zu Merkels berühmter Raute. Da schrillten im Konrad-Adenauer-Haus die Alarmglocken. Laschet zog nicht als Kanzlerkandidat, die Umfrageergebnisse für CDU/CSU stürzten in die Tiefe und nun noch das. Scholz erklärte sich per Geste zum legitimen Nachfolger der Langzeitkanzlerin. Und so kam es auch.

Vertrautes Verhältnis zwischen Merkel und Scholz

Vielleicht hat Angela Merkel auch wegen des Bildes mit der Raute kein Problem mit Olaf Scholz als Erbe des Kanzleramts. Obwohl er Sozialdemokrat ist. Nach seinem Wahlsieg und der Niederlage er Union schleppte sie ihn bereits zu internationalen Gipfeltreffen mit, obwohl sie noch im Amt war. Merkel und Scholz hatten immer ein vertrautes Verhältnis, sowohl als er unter ihr in der Finanzkrise 2008/2009 als Arbeitsminister oder jetzt in der Corona-Pandemie als Finanzminister diente. Sie standen auch zusammen, als 2017 der G-20-Gipfel in Merkels Geburtsstadt Hamburg von Straßenschlachten überschattet wurde.