Der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Joachim Wundrak kritisiert Chrupallas Kurs: "Man muss aber nicht automatisch als fünfte Kolonne Putins wahrgenommen werden." Viele ostdeutsche AfD-Politiker pflegten in der Vergangenheit eine deutliche Nähe zu Putin . Chrupalla wurde zum längeren Gespräch von Russlands Außenminister Sergej Lawrow empfangen. Der ehemalige Abgeordnete Robby Schlund aus Thüringen überlegte sogar, ein Bundestagsbüro in Russland zu eröffnen. Man reiste in Gruppenstärke auf die Krim – nach der russischen Annektion.

Hinter dem Streit um die Ukraine-Politik steht ein tiefer gehender Konflikt zwischen Ost und West in der Partei. In Ostdeutschland setzen die radikaleren Kräfte in der AfD, sprich Flügel, weiter auf das Image als Protestpartei und eine weitere Radikalisierung. In Westdeutschland will man wieder bürgerlicher werden. So müsse der "marktwirtschaftliche, konservative und freiheitliche Kern wieder deutlicher artikuliert werden", fordert Alexander Wolf aus dem Hamburger Landesverband. Damit will man auf die veränderte politische Landschaft reagieren.