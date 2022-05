Auf dem Weg zu Interviews in der Westlobby im Reichstag wird mein Blick von den Inschriften sowjetischer Soldaten vom Kriegsende 1945 angezogen. Ich fand es immer gut, dass man diese Inschriften erhalten hat. Allerdings gebe ich zu, ich sehe sie jetzt mit zwiespältigen Gefühlen.

Erinnerungskultur war zu sehr auf Russland fixiert

Sowjetische Ehrenmale und Gedenkstätten geraten gerade jetzt in den Focus. Sind sie noch zeitgemäß? Es gibt eine Initiative, die Panzer am Ehrenmal im Tiergarten abzuräumen. Der Schriftzug "Deutsch-Russisches Museum" wird vom Eingang des Museums in Karlshorst als Ort der Unterzeichnung der deutschen Kapitulation verschwinden.

Wird künftig nicht mehr "deutsch-russisch" im Namen führen: Museum Berlin Karlshorst Bildrechte: dpa Streit um die Gestaltung des Museums gibt es schon lange. Die Ukraine, aber auch Belarus klagen über unsere einseitige deutsche Sicht auf die Herkunft der Sieger. Wer in den vergangenen Jahren beim "Toast auf den Frieden" in der Nacht vom 8. zum 9. Mai in Karlshorst dabei war, konnte diesen Missmut bei den Erklärungen von Vertretern dieser Länder spüren. Es gibt ein Versäumnis in unserer Erinnerungskultur seit den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Auch nach dem Untergang der Sowjetunion haben wir weiter das Gedenken an die Millionen Opfer aus diesem untergegangenen Land Sowjetunion gleichgesetzt mit Russland.

Kriegsfolgen für Ukraine und Belarus wenig beachtet

Zu wenig haben wir Geschichte der Ukraine und von Belarus sowie ihre Opfer im Zweiten Weltkrieg wahrgenommen. Meist stehen nur russische Kriegsschauplätze im Mittelpunkt der Erinnerung – Leningrad oder Stalingrad. Dabei ist der Krieg mit seiner Zerstörungskraft über das gesamte Territorium der Ukraine und Belarus' gerast, sowohl beim Vorstoß als auch Rückzug der deutschen Wehrmacht. Zurück blieb verbrannte Erde.