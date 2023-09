Grundsätzlich muss man feststellen, dass es keine empirischen Studien gibt, die sich mit der Frage auseinandersetzen, warum in Deutschland die Hälfte der Alleinerziehenden keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhält. Als ein wesentlicher Grund wird in der Regel angeführt, dass viele unterhaltspflichtige Väter (in wenigen Fällen auch Mütter) nach der Trennung offenbar ein so geringes Einkommen haben, dass sie legal nicht zahlen müssen.

Das ifo-Institut in München hat jedoch schon 2018 für den MDR berechnet, dass 70 bis 80 Prozent der geschiedenen Männer so viel verdienen, dass sie eigentlich Unterhalt für ihre Kinder zahlen könnten.

Der Finanzwissenschaftler Andreas Peichl erklärt: "Wenn 50 Prozent der Alleinerziehenden keinen Unterhalt bekommen, sind es mindestens 20 bis 30 Prozent, also mehr als die Hälfte der Fälle, wo die Männer das Einkommen hätten, aber keinen Unterhalt zahlen."

Er vermutet, dass sich einige von ihnen auf dem Papier ärmer rechnen als sie sind. Dazu bietet ihnen die Rechtslage auch Möglichkeiten. Von ihrem tatsächlichen Nettogehalt dürfen sie berufsbedingte Ausgaben abziehen, beispielsweise die Autofahrt zur Arbeit, regelmäßige Fortbildungen, Gewerkschaftsbeiträge, Darlehenszinsen, diverse Versicherungen und sogar Teile der privaten Altersvorsorge. Noch leichter haben es Unternehmer und Freiberufler, so Peichl. Im Internet kursieren ganze Ratgeber dazu, und auch Fachanwälte werben offensiv mit dem Tipp: "Wie Sie den Unterhalt kürzen".

Oft ist die Adresse unbekannt

Ein weiterer Grund ist, dass der Staat oft die Adressen der Unterhaltspflichtigen nicht kennt. Einige flüchten ins Ausland, andere ziehen innerhalb Deutschlands um, ohne sich anzumelden. Jugendämter schätzen, dass jeder achte Zahlungsverweigerer versucht, sich so aus der Affäre zu ziehen.

Ein zusätzliches Problem ist, dass die Kommunen selbst zu wenig Anreiz haben, das Geld einzutreiben. Denn erfolgreich zurückgeholtes Geld fließt nämlich vor allem in die Kassen des Bundes und der Länder zurück, nicht zu den Kommunen. Der Sachbearbeiter, der die Arbeit also macht, muss hingegen im Regelfall von der Kommune bezahlt werden.

Der Staat könnte mehr Geld zurückholen

Ein weiterer, ganz wesentlicher Grund, warum sich der Staat bundesweit gerade mal 20 Prozent des Unterhaltsvorschusses zurückholt, ist offenbar das Versagen der Jugendämter selbst. Dies legen zumindest diverse Berichte des Bundesrechnungshofs und der Landesrechnungshöfe der vergangenen Jahre nahe. Beispielsweise kritisierte der Bundesrechnungshof schon 2015, dass "die kommunalen Stellen bei der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen im Ausland überfordert sind". Weiter heißt es, dass es meist zu wenig Personal gebe, die verwendete Software nur bedingt geeignet sei, manchmal gar ein Überblick über die offenen Forderungen fehle.

Die Landesrechnungshöfe bemängeln zudem, dass die Nichtbeachtung von Terminen für die Betroffenen zu oft folgenlos bleibe, dass Zahlungsaufforderungen und Mahnungen wegen fehlender Wiedervorlagetermine nicht weiterverfolgt würden, dass die Ämter Ansprüche verjähren ließen, Unterhaltstitel nicht konsequent vollstreckten, Verzugszinsen erst gar nicht anmahnten.

In welcher Höhe sich die Ämter das vorgeschossene Geld vom unterhaltspflichtigen Elternteil wieder zurückholen, wird als sogenannte Rückgriffquote bezeichnet. Diese schwankt unter den Bundesländern extrem. Dabei bewegen sich die mitteldeutschen Länder eher im Mittelfeld. So betrug die Rückgriffquote 2022 in Sachsen-Anhalt 16 Prozent, in Sachsen 18 Prozent und in Thüringen 20 Prozent.

Länder, die besonders wenig einholen, sind vor allem die Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen mit gerade mal elf oder zehn Prozent. Demgegenüber liegt die Rückgriffquote in Baden-Württemberg bei 26 und in Bayern bei 24 Prozent. Das könnte auch daran liegen, dass Väter in Bayern im Schnitt mehr Geld verdienen als beispielsweise in Bremen, so die Argumentation einiger Ämter. Ein wesentlicher Grund liegt aber auch darin, dass Bayern die Unterhaltsschulden zentral vom Landesamt für Finanzen eintreiben lässt. Das heißt: Dort jagen keine Jugendamtsmitarbeiter, sondern spezialisierte Referate den Schuldnern hinterher. So schreibt das zuständige Amt in Bayern auf unsere Anfrage: "Vermutlich gelingt der beim Landesamt für Finanzen zentralisierte Rückgriff deshalb überdurchschnittlich gut, weil hier sehr gut qualifizierte Bedienstete arbeiten, die gerade auf die Beitreibung zivilrechtlicher Forderungen spezialisiert sind. Auf diese Weise muss nicht jedes Jugendamt Spezialwissen vorhalten, da es im Landesamt für Finanzen gebündelt vorhanden ist."

Dass die Eintreibung der Unterhaltsschulden durch spezialisierte Kräfte offenbar ein erfolgreicher Weg sein kann, zeigt auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Seit dem 1. Juli 2019 wird nun auch dort, ähnlich wie in Bayern, der säumige Unterhalt durch das Landesamt für Finanzen zurückgeholt. Seitdem konnte die Rückgriffquote gesteigert werden, von ehemals zwölf Prozent in 2018 zu 20 Prozent in 2022.

Helfen könnten aber auch härtere Sanktionen: In Großbritannien, Belgien, Kanada und in vielen US-Bundesstaaten wird hartnäckigen Drückebergern beispielsweise der Führerschein entzogen. In Belgien kann sogar das Auto weg sein.