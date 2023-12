Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am Vormittag über eine mögliche Teilwiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin. Aufgrund zahlreicher Pannen am Wahltag hatte der Bundestag mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP bereits beschlossen, dass die Abstimmung in etwa einem Fünftel der Berliner Wahlbezirke wiederholt werden solle. Der CDU/CSU-Fraktion forderte allerdings, dass in mehr Wahlkreisen noch einmal gewählt wird – und wandte sich deshalb an das Karlsruher Verfassungsgericht.