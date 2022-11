Alleinstehenden Asylsuchenden dürfen nicht länger die Sozialleistungen pauschal um zehn Prozent gekürzt werden, weil sie in einem Flüchtlingsheim leben. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die Richter erklärten, es sei nicht erkennbar, dass in den Flüchtlingsheimen tatsächlich Einsparungen durch gemeinsames Wirtschaften erzielt würden oder erzielt werden könnten. Die zum 1. September 2019 eingeführte "Sonderbedarfsstufe" verstoße gegen das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. (Az. 1 BvL 3/21)