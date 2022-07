Jens Lehmann, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Leipzig und Mitglied im Verteidigungsausschuss, stimmt da zu. Zu sehen bekommen wir die von Biden angekündigten Soldatinnen und Soldaten in Mitteldeutschland wahrscheinlich trotzdem, schätzt er: "Die werden ja auch an der Nord- und Ostsee hier anlanden. So ähnlich wie bei Militärübungen wird das wahrscheinlich in der Verlegung und in der Benutzung der Straßenschienen und Kasernen, die auf dem Weg liegen, auch Ostdeutschland tangieren."