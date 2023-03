Lücken im Entwurf

Noch fördert der Bund den Einbau von Wärmepumpen mit Zuschüssen bis zu 40 Prozent. Schon jetzt hört man aus den Reihen der Bundesregierung, dass die Förderung im nächsten Haushalt wohl nicht so fortgeführt werden könne. Stellt sich die Frage: Wo soll das Geld für die Heizungen herkommen? Aktuell heizen hierzulande noch über 70 Prozent der Haushalte mit fossilen Energieträgern, also Öl und Gas. Verpflichtet man die Eigentümerinnen und Eigentümer zum Einbau der klimafreundlichen Heizsysteme, werden diese ohne Zweifel einen beträchtlichen Teil auf ihre Mieterinnen und Mieter umlegen. Neben den Preisanstiegen in fast sämtlichen Lebensbereichen wäre das eine große zusätzliche Belastung.

Gerade in Ostdeutschland leben viele Menschen, die zwar im Eigenheim leben, aber trotzdem nicht 25.000 Euro für eine Wärmepumpe auf der hohen Kante liegen haben. Kommt dann noch die Dämmung des Hauses auf die Rechnung, kann es schnell doppelt so teuer werden. Eine Härtefallregelung für Menschen, die sich den Einbau der neuen Heizung nicht leisten könnten, soll zwar in Planung sein, sie müsste aber sehr viele Haushalte auffangen können, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Weiter scheint es mehr als fraglich, ob Deutschland angesichts des Fachkräftemangels und der enorm langen Lieferzeiten für Wärmpumpen, für einen Ansturm auf die klimafreundlichen Energien überhaupt gewappnet wäre. Heizungsinstallateure können dem Gesetzesentwurf nicht viel abgewinnen. Es gäbe zu wenig geschulte Mitarbeiter und zu viele alte und schlecht gedämmte Gebäude, für die Wärmepumpen sich nicht eignen würden, heißt es.

Referentenentwurf ist nicht das finale Gesetz

Doch worüber reden wir eigentlich? Gesprächsgrundlage der aktuellen Debatte ist ein Referentenentwurf zweier Ministerien, der erst noch in die Ressortabstimmung muss. Ein Referentenentwurf von dem die Autorinnen und Autoren selbst sagen, dass er noch nicht final ist. In Nicht-Parlamentarier-Deutsch heißt das: bevor die Bundesregierung das Gesetz im Parlament einbringt, werden die Referate noch einiges umtexten. Erst danach wird das Gesetz auf den Schreibtischen aller Regierungsmitglieder landen. Die offenkundigen Lücken werden geschlossen werden müssen, wenn es dem Gesetz nicht so ergehen soll wie der gescheiterten Gasumlage. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Kompromisslinie zwischen SPD, Grünen und FDP sehr viele Ausnahmeregelungen beinhalten dürfte.

Bliebe es beim jetzigen Entwurf bräuchte es milliardenschwere Fördertöpfe für Härtefälle. Sonst könnten sich viele Haushalte die Umstellung auf klimafreundliche Heizsysteme nicht leisten. Ein Blick auf die aktuell laufenden Haushaltsverhandlungen für 2024 verrät, dass bereits jetzt um jeden Ausgabenposten gekämpft wird. Es ist schwer vorstellbar, dass neben Verteidigungsausgaben, Kindergrundsicherung und Pflegeversicherungsreform noch sonderlich viel für Heizungen und Wärmedämmung übrigbleibt.

Preisbremse für fossile Energie läuft Ende des Jahres aus

Spannend dürfte noch die Frage werden, wie teuer der Betrieb von Öl- und Gasheizungen wird, wenn die Preisbremsen Ende des Jahres auslaufen. Wer dann eine neue Heizung einbaut oder reparieren muss, dürfte sich dann ohnehin zwei Mal überlegen, ob es noch sinnvoll ist, auf fossile Energien zu setzen.