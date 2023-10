Seit Jahren herrscht Streit über Glyphosat – ein Herbizid, das vor und nach der Aussaat auf die Äcker gesprüht wird und alles abtötet, was dort wächst, kreucht und fleucht. Bis zum 15. Dezember dieses Jahres ist Glyphosat noch zugelassen. Nach Vorschlag der EU-Kommission vom Mittwoch vergangener Woche soll die Zulassung nun um zehn Jahre verlängert werden. Am 13. Oktober soll final entschieden werden.

Dass die Zulassung verlängert wird, ist dabei wahrscheinlich. Für die konventionelle Landwirtschaft ist das Pflanzenvernichtungsmittel essentiell. Und es ist ein weltweiter Milliardenmarkt. Aus der Wissenschaft kommt jedoch Kritik über die wahrscheinliche Verlängerung. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat beim Einsatz von Glyphosat keine Probleme für Mensch, Tier und Umwelt festgestellt – so heißt es im Bericht, der im Juli veröffentlicht wurde. Für diese Einschätzung hat die Behörde den wissenschaftlichen Stand zu Glyphosat analysiert und zusammengefasst. Jedoch habe es Datenlücken gegeben, räumt die EFSA in ihrem Bericht selbst ein. Tatsächlich stellt sich die Frage: Wie wurden die möglichen Risiken ermittelt?

Warnhinweise auf einer Verpackung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Anna Lena Schmidt von der Verbraucherzentrale Niedersachsen sagt dazu, die EFSA stufe Glyphosat als wahrscheinlich nicht krebserregend ein. Auf dieses Urteil berufe sich auch die EU-Kommission. Die Weltgesundheitsorganisatione WHO sage genau das Gegenteil. Das mache einen stutzig, dass hier zu so unterschiedlichen Ergebnissen gekommen werde.



Diese sehr weit auseinandergehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse würden letztlich bestätigen, dass die Risiken noch nicht eindeutig geklärt sind, so Verbraucherschützerin Schmidt. Daher müsse das Vorsorgeprinzip gelten und glyphosathaltige Pestizide müssten verboten werden. Das gleiche gelte für die Umwelteinflüsse von Glyphosat.