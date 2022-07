Direkt vor dem Start der jährlichen Verkaufsaktion "Prime Day" soll bei Amazon gestreikt werden. Die Aktionen werden nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit dem Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend losgehen und an sieben Verteilzentren stattfinden. Ein geplantes Ende der Aktion nannte Verdi nicht. Die Rabattaktion "Prime Day" beginnt am Dienstag.