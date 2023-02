Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Verdi am Freitag mehrere Flughäfen bestreiken. Die Streiks sollten am Freitag in den frühen Morgenstunden beginnen und in der Nacht zum Samstag enden, kündigte die Gewerkschaft an. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste würden ihre Arbeit niederlegen.