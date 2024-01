In Sachsen-Anhalt geht es darüber hinaus auch um höhere Löhne und Gehälter. Nach Angaben von Verdi verdienen hier Fahrdienstbeschäftigte monatlich zwischen 2.880 Euro und 3.141 Euro und damit deutlich weniger als in Sachsen. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es: "Es ist nicht zu erklären, wieso ÖPNV-Beschäftigte in Sachsen-Anhalt einige Hundert Euro weniger verdienen sollen als in anderen Bundesländern." Verdi fordert daher ein Lohnplus von 550 Euro pro Monat sowie eine Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 250 Euro pro Monat.