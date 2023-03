Leipzig am Vormittag des 8. März: Verdi hat zum Streiktag aufgerufen. Um 11 Uhr startet am Volkshaus in der Karl-Liebknecht-Straße eine Demonstration. Die Streikenden marschieren zum Markt. Am Nachmittag wird dort der Verdistreik zusammen mit der Demo des feministischen Frauentags-Bündnisses "8M" fortgesetzt.