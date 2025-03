Bildrechte: IMAGO/EHL Media

Der 24-Stunden-Streik soll Verdi zufolge in der Nacht am Montag um 00:00 Uhr beginnen und bis 23:59 Uhr fortgesetzt werden. Betroffen sind die Flughäfen Leipzig/Halle, Berlin-Brandenburg, Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen und Hamburg. Nach Angaben von Verdi-Fachbereichsleiter Paul Schmidt sind am Flughafen Leipzig/Halle zirka 300 Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste zum Warnstreik aufgerufen. Am Airport Frankfurt/Main sollen sich die Streikenden am Montagmorgen zu einer Kundgebung treffen.