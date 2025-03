Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen begonnen und damit große Teile des Flugverkehrs lahmgelegt. Seit 0 Uhr sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und den Luftsicherheitsbereichen in verschiedenen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern.

Auch an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden fallen zahlreiche Flüge aus. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG sagte, sind in Leipzig/Halle 14 und in Dresden 17 Flüge gestrichen worden. In Leipzig/Halle seien neben den innerdeutschen Verbindungen auch Flüge von und nach Istanbul und Wien betroffen. Dem Verdi-Fachbereichsleiter für den Luftverkehr, Paul Schmidt, zufolge ist der Warnstreik in Leipzig/Halle am Morgen planmäßig angelaufen. Die meisten Flugbewegungen fänden nicht statt. Die Terminals seien leer.