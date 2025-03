Auch an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden fallen zahlreiche Flüge aus. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG sagte, sind in Leipzig/Halle 14 und in Dresden 17 Flüge gestrichen worden. In Leipzig/Halle seien neben den innerdeutschen Verbindungen auch Flüge von und nach Istanbul und Wien betroffen. Dem Verdi-Fachbereichsleiter für den Luftverkehr, Paul Schmidt, lief der Warnstreik in Leipzig/Halle am Morgen planmäßig an. Die meisten Flugbewegungen fänden nicht statt. Die Terminals seien leer.