Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darf das deutsche Gesetz zur Änderung des Euro-Rettungsschirms ESM unterzeichnen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe teilte am Freitag mit, dass es eine Verfassungsbeschwerde von mehreren FDP-Bundestagsabgeordneten verworfen habe.



Die Kläger bemängelten, dass die Gesetzesänderung im Bundestag nicht mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet wurde. Laut Gericht legten sie aber nicht ausreichend dar, warum deshalb ihre Rechte verletzt sein sollten. Die FDP-Politiker hätten in ihrer Beschwerde nicht erklärt, wie mit der Reform möglicherweise Hoheitsrechte auf ESM oder Europäische Union übergingen, teilte das Gericht mit. Auch eine andere Verletzung ihrer Abgeordnetenrechte sei nicht ausreichend dargelegt.