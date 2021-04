Auf deutschen Straßen soll sich bis 2030 einiges für Fahrradfahrer verbessern. Dazu hat das Kabinett am vergangenen Mittwoch den Nationalen Radverkehrsplan von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verabschiedet. Mehr als 2.000 Ideen von Bürgern flossen in den Plan mit ein. Das Ergebnis will Scheuer heute auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Hamburg vorstellen.

Mit unserem neuen Nationalen Radverkehrsplan machen wir Deutschland zum Fahrradland. Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister, CSU

Der Plan enthält Handlungsempfehlungen für Bund, Länder, Kommunen, Wirtschaft und Wissenschaft, um den Radverkehr auf dem Land und in der Stadt zu fördern. Ziel sei es, so Scheuer, dass die Bürger im Schnitt statt 120 Wege rund 180 Wege pro Jahr mit dem Rad zurücklegten.

Ausbau der Rad-Infrastruktur

Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderem durch den Ausbau der Rad-Infrastruktur. So sollen Wege, Schnellverbindungen und Stellplätze für Fahrräder errichtet werden. Für Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen plane der Bund ein finanziertes Programm. Auch die Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln soll gefördert werden. Beim Ausbau von Straßen sollen Radwege grundsätzlich mitgeplant werden.

Investitionen sollen sich verdoppeln

Bis 2023 will der Bund rund 1,46 Milliarden Euro in den Radverkehr investieren, erklärte Scheuer. Perspektivisch sollten sich Bund, Länder und Kommunen an rund 30 Euro pro Person und Jahr orientieren. Das entspräche einer Verdoppelung gegenüber 2020.

Interesse am Fahrrad "sprunghaft gestiegen"

Die Investitionen sollen einer immer größer werdenden Nachfrage nach Fahrrädern in Deutschland gerecht werden. Das Interesse am Fahrrad sei in der Corona-Pandemie "sprunghaft angestiegen", sagte Scheuer. Nach Angaben seines Ministeriums wurden im vergangenen Jahr fünf Millionen Fahrräder verkauft, zwei Millionen davon seien Elektroräder gewesen.

Radfahren soll sicherer werden

Durch den neuen Radverkehrsplan soll das Radfahren auch sicherer werden. Laut Ministerium waren 2019 auf Deutschlands Straßen 445 Radfahrer getötet worden. Diese Zahl soll bis Ende des Jahrzehnts um 40 Prozent sinken. Dazu wird zwischen den Verkehrsteilnehmern ein "Kulturwandel" gefordert. Fahrräder und Autos sollten künftig gleichberechtigt nebeneinander existieren.

ADFC fordert zügige Umsetzung