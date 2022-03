Eine Mobilität für alle müsste anerkennen, dass alle Menschen gleich sind und ein Recht auf Unversehrtheit haben. So wie es im Grundgesetz steht. Aktuell munitionieren sich alle, die nicht im Auto sitzen, mit Fahrradhelmen, Warnwesten, Blinkern und Verkehrserziehung. Durch das Auto gibt es ein krasses Kräfteungleichgewicht. Wenn ich zwei Tonnen Stahl um mich herum habe und einen Unfall mit einer Fußgängerin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir schlechter geht als der Fußgängerin, relativ gering. In Helsinki etwa gibt es seit 2019 keine Verkehrstoten mehr. Dort haben sie sich die "Vision Zero" als echtes Ziel genommen. Bei uns sterben noch jeden Tag acht Menschen im Straßenverkehr und wir finden das irgendwie ganz normal.

Zunächst einmal brauchen wir Ziele. Wir haben das Pariser Klimaabkommen weder in die Wahlprogramme bekommen, noch in den Koalitionsvertrag. Verkehr macht seit den 1990er-Jahren 20 Prozent der Emissionen aus. Er ist über den Reifenabrieb einer der größten Mikroplastikerzeuger. Autos stressen und klauen Raum. Anfangen müssen wir sicher in der Stadt. Wir können aber nicht nur Angebote schaffen, sondern müssen Autofahren auch unbequemer machen. Wir können einfach zu unseren Nachbarn schauen. In Paris hat die Bürgermeisterin Tempo 30 ausgerufen. Dadurch werden nicht nur Emissionen eingespart, es gibt auch weniger Verletzungen. In "Superblocks" in Barcelona dürfen nur noch Anlieger fahren, alle anderen müssen außen herum. Wir könnten wie in Wien, die Preise fürs Parken erhöhen und die Erlöse in den ÖPNV stecken. Wir müssen sichere Wege auf dem Rad und zu Fuß gewährleisten. Carsharing könnte auch auf dem Land etabliert werden.



Grundsätzlich müssen wir akzeptieren, dass die Autozentrierung irrelevant geworden ist – sei es aus sozialen oder Gründen der Klimagerechtigkeit. Hier braucht es Maßnahmen, die den Ausstieg erleichtern. Autofahren ist noch zu billig und es fehlen Alternativen.