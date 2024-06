Der eigentliche Zweck der Warn-App Nina sei die Warnung vor akuten Gefahrenlagen, sagte eine BBK-Sprecherin auf Anfrage. "Derzeit wird bereits geprüft, inwiefern polizeiliche Mitteilungen über Nina abgebildet werden können, damit es bei den Nutzenden nicht zu Verwirrung in der Darstellung und Herausgeberschaft kommt." Dazu sei die Anpassung des Bundeswarnsystems erforderlich. Ausgelöst wird die Meldung über Cell Broadcast. Das System, das im Februar 2023 eingeführt wurde, schickt im Notfall Nachrichten an alle kompatiblen Geräte, die in einer Funkzelle eingebucht sind - über Warnapps wie Nina, aber auch ohne dass eine App auf dem Gerät installiert ist.