Seit 30 Jahren ist Holger Pröbstel Vorsitzender Richter am Landgericht Erfurt. Zettel und Stift gehören für ihn im Gerichtsprozess dazu. Dass eine Videoaufzeichnung und eine Transkriptionssoftware ihm Arbeit abnehmen, kann er sich nicht vorstellen: "Das geht dem Richter eigentlich so in Fleisch und Blut über, dass er da mitschreibt. Wenn das transkribiert wird, muss man das auch erstmal alles lesen. Ich weiß gar nicht, wer das allein alles kontrollieren soll. Überlegen Sie mal, da sitzt jemand, der mit Dolmetscher arbeitet oder jemand, der einen Dialekt spricht."