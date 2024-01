Lauterbach: Keine Homöopathie mehr als Krankenkassenleistung

1 min

Wissenschaftliche Evidenz müsse die Grundlage unserer Politik sein, erklärt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Homöopathie soll deshalb künftig nicht mehr als Kassenleistung finanziert werden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: "Die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt. Dann sollte eine solche Leistung auch nicht bezahlt werden. Dei Krankenkassen sollten nicht Krankenkassenleistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Das können wir uns nicht leisten, das gibt auch das falsche Bild. Wissenschaft – ob das in der Klimapolitik ist, in der Gesundheitspolitik, in anderen Bereichen – Wissenschaft ist die Grundlage unserer Handlung. Es kann keine vernünftige Politik geben, die die Wissenschaft ignoriert und im Bereich der Homöopathie haben wir das bisher gemacht."