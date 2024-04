Pistorius"Unser Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen, dass sie für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist"

1 min

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius über die geplante Reform der Bundeswehr.

Boris Pistorius im Originalton: "Unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist. [...] Wir alle wissen, die Bedrohungslage in Europa hat sich verschärft, es muss allen klar sein, wir verteidigen unser Land, unsere Bündnispartner und machen klar – auch mit diesem Schritt wieder – niemand solle auf die Idee kommen, uns als Nato-Gebiet anzugreifen. Das müssen wir glaubhaft und wahrhaftig ausstrahlen und dafür muss die Bundeswehr entlang der genannten Vorgaben aufgestellt werden. [...] Zusammengefasst: Die Bundeswehr hat künftig ein operatives Führungskommando, die Bundeswehr hat künftig vier Teilstreitkräfte, die Bundeswehr hat ein Unterstützungskommando."