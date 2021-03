Von Ost nach West Knapp vier Millionen Menschen wanderten ab

Der Statistik zufolge wanderten die meisten Menschen in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung ab. So zogen 1991 rund 165.000 mehr Menschen von Ost nach West als umgekehrt. Im Folgejahr waren es schon etwa 250.000 mehr. In den Jahren darauf verringerte sich die Abwanderung zunächst. Ab 1997 stiegen die Zahlen für einige Jahre wieder an. 2001 waren es unterm Strich knapp 98.000 Menschen, die der Osten einbüßte.