Ähnliches gilt Scholz zufolge beim Thema Rente. Der SPD-Politiker sagte, man habe in dieser Legislaturperiode hart gekämpft und die Grundrente durchgesetzt. Für die Zukunft wolle man jungen Leuten, die jetzt die Schule verlassen und mit einer Ausbildung beginnen, aber auch den Älteren, ein stabiles Rentenniveau garantieren, auf das man sich verlassen könne.

Dies sei das, was man leisten könne - um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass man wirtschaftlich, sozial und mit der Würde der Arbeit eine bessere Zukunft erreichen könne, als das heute der Fall sei.

Im Vorfeld der Bundestagswahl möchte MDR AKTUELL FERNSEHEN die Kanzlerkandidaten und ebenso die Spitzenkandidaten in den Nachrichten um 19:30 Uhr interviewen. Den Auftakt der Reihe machte Vizekanzler Scholz, der an diesem Tag in Thüringen unterwegs war.