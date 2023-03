"Klimaneutral 2030" Volksentscheid für ehrgeizigere Klimaziele in Berlin ist gescheitert

In Berlin sollten am Sonntag rund 2,4 Millionen Menschen bei einem Volksentscheid darüber entscheiden, ob die Hauptstadt 15 Jahre schneller als geplant klimaneutral wird. Initiiert hatte das Referendum das Bündnis "Klimaneustart". Viele sahen das Vorhaben skeptisch und als nicht umsetzbar. Nach vorläufigem Endergebnis ist das Vorhaben an der nötigen Mindestzahl von Ja-Stimmen gescheitert. Für einen Erfolg hätte es die Zustimmung von mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten gebraucht.