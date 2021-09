Bei einem Erfolg des Volksentscheides ist der Berliner Senat aufgefordert, ein Gesetz zu erarbeiten, um große Wohnungskonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin zu enteignen und zu vergesellschaften und in eine Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen. Das Vorhaben zielt auf Unternehmen ab, die eine "Gewinnerzielungsabsicht" verfolgen. Betroffen wären etwa 15 Prozent des Berliner Bestandes an Mietwohnungen , das sind rund 240.000 Wohnungen. Die börsennotierte Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen SE hat in Berlin allein über 114.000 Wohnungen.

Die Initiatoren kündigten an, den in Berlin anstehenden Koalitionsprozess eng zu begleiten. Man werde nicht lockerlassen, bis die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen umgesetzt sei. Am Sonntag war in Berlin parallel zur Bundestagswahl ein neues Abgeordnetenhaus gewählt worden. Vor vielen Wahllokalen hatte es kurz vor Schließung lange Menschenschlangen gegeben, so dass die Wahllokale länger geöffnet blieben. Die SPD holte bei der Wahl die meisten Stimmen, die Grünen kamen auf Platz zwei.