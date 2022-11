Im sächsischen Landtag wurde mit einer zentralen Gedenkstunde an die Toten der Kriege, die Opfer von Gewaltherrschaften und Terrorismus erinnert. In diesem Jahr stand der Volkstrauertag im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Durch den Krieg dort würden die Erfahrung der Weltkriege und die schwierige Erinnerung an sie wieder stärker in den Vordergrund treten, sagte Prof. Sönke Neitzel, Inhaber des Lehrstuhls für Militärgeschichte in Potsdam, in seiner Gedenkrede.