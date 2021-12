Zuletzt war die Kritik an Telegram immer lauter geworden. Der Messengerdienst ist kaum reguliert, Hass und Hetze werden in der Regel nicht gelöscht – anders als inzwischen etwa bei Facebook. Deshalb ist Telegram unter anderem bei Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern beliebt. Zuletzt wurde dort massiv für die Corona-Proteste mobilisiert.

Sachsen Regierungschef Michael Kretschmer wird bei Telegram regelmäßig beleidigt und bedroht. In einer Telegramgruppe gab es offenbar sogar Mordpläne. Kretschmer hatte am Wochenende eine stärkere Regulierung des Messengerdienstes angemahnt. "Es kann nicht länger angehen, dass die Betreiber von Telegram von Dubai aus tatenlos zuschauen, wie in ihrem Netzwerk Morddrohungen verbreitet werden", hatte er der Bild am Sonntag gesagt. Und weiter: "Wenn sie ihre Dienste weiter auf dem deutschen Markt anbieten wollen, müssen sie gegen diese Hetze vorgehen. Andernfalls muss die EU, muss die Bundesregierung, müssen Apple und Android die Nutzung einschränken."