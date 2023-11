Mit den Stimmen der drei Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP sowie der Linken wurde im Bundestag außerdem beschlossen, dass Hauptverhandlungen vor Strafgerichten künftig per Audioaufnahme aufgezeichnet werden sollen. Aus diesen sollen im Nachgang Transkripte erstellt werden. Mehrere Abgeordnete betonten, dass mit der Reform Beteiligte an Gerichtsverfahren entlastet würden. Sie könnten sich stärker auf das Geschehen konzentrieren als auf die Anfertigung umfangreicher Notizen, hieß es.

In einer finalen Sitzung des Haushaltsausschusses wurden eine Reihe von Änderungen am Etatplan für 2024 vorgenommen. Allerdings wurde wegen Unsicherheiten aufgrund des Verfassungsgerichts-Urteils zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) die Ausschussberatung in der Nacht zum Freitag noch nicht vollständig abgeschlossen. Das solle am kommenden Donnerstag nach einer Expertenanhörung nachgeholt werden.