Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen voranbringen. Das bringt die Branche gegenwärtig in eine schwierige Situation, sagte Sabel. Hersteller hätten in den vergangenen zwei Jahren kräftig in Produktionskapazitäten investiert, um auf die in den letzten beiden Jahren sprunghaft gestiegene Nachfrage und auf die politischen Ankündigungen zu neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu reagieren.