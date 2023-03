Waffenrechtsexperte Lars Winkelsdorf beobachtet solche Debatten seit 30 Jahren und glaubt nicht an die jetzt diskutierten Vorschläge. Sie seien anlassbezogen zu dem erfolgten Amoklauf . "Sie sind in erster Linie emotionale, kurzfristige Reaktionen. Die Probleme im Waffenrecht besteht aber bereits seit Jahrzehnten und werden durch solche emotionalen Reaktionen keinesfalls gelöst werden können."

Winkelsdorf sagt, die Probleme lägen tiefer – nicht nur im Waffenrecht, sondern vor allem bei der Waffenkontrolle. Die ist Sache der Waffenbehörden. 541 gibt es davon in Deutschland, für jeden Landkreis eine. Auch in Bad Lauchstädt gibt es so eine Behörde, und die steht seit einer Woche in der Kritik. Trotz Warnungen habe sie nicht reagiert und so zugelassen, dass eine Frau von ihrem Ex-Partner mit seiner legalen Waffe erschossen wurde.