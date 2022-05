Soweit er es überblicke, gebe es auch in den Kreisverbänden überwiegend Zustimmung für die Position der Landesgruppe, sagt Körber. Auf Nachfrage ergibt sich allerdings ein anderes Bild: Die Vorsitzende in Meißen gibt die Auskunft, das Thema sei so umstritten, dass sie nicht für den ganzen Verband sprechen könne. An anderer Stelle ist von hochexplosiver Stimmung die Rede. Öffentlich äußern kann oder möchte sich keiner der angefragten Kreisverbände.