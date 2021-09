Waffenrechtsverschärfung Waffenscheine bei Rechtsextremen eingezogen

Wer in Deutschland eine Waffenbesitzkarte oder Waffenschein hat oder beantragt, wird seit Februar 2020 vom Verfassungsschutz in Augenschein genommen. Das soll Extremisten den Zugang zu Waffen zu erschweren. Routinemäßig sind so in den vergangenen Monaten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr als 40.000 Menschen überprüft worden. In Folge wurden mindestens 48 waffenrechtliche Erlaubnisse entzogen oder gar nicht erst ausgestellt, etwa Reichsbürgern oder Mitgliedern der rechtsextremen NPD.