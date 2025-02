Das BSW will unter anderem das Bürgergeld in seiner jetzigen Form abschaffen. Wer aufgrund der wirtschaftlichen Lage in beispielsweise der Industrie seinen Job verliert, sei mit dem Bürgergeld auf einmal arm, begründete Wagenknecht. Dem gegenüber stünden Menschen, die Bürgergeld empfingen und nebenbei illegal arbeiteten. Dort werde jedoch nicht richtig hingeschaut.



Die BSW-Spitzenkandidatin schlägt deshalb vor, Menschen, die lange in Arbeit waren und in den Staat eingezahlt haben, besser im Falle von Arbeitslosigkeit zu schützen und zu unterstützen als jemanden, der weniger Jahre gearbeitet und damit weniger Sozialabgaben und Steuern gezahlt hat. Auch bei Migranten müsse dahingehend unterschieden werden.