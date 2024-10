Katja Wolf hat es schon vor der Wahl in einem Interview mit dem Tagesspiegel auf den Punkt gebracht: "Mich hat die Wende 1989 sozialisiert. Ich mag keinen Personenkult, ich will kein Zentralkomitee, ich will kein Bild meines Parteivorsitzenden im Büro." Was Wolf andeutet, aber nicht ausspricht: In der DDR hing in jedem Büro ein Bild vom Staatsratsvorsitzenden, zuletzt noch von Erich Honecker und Egon Krenz.