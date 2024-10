Sondierungsgespräche Wagenknecht weist Vorwürfe zu Einmischung zurück

Hauptinhalt

28. Oktober 2024, 08:02 Uhr

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht weist Kritik zurück, sie mische sich in die Sondierungsgespräche in Thüringen zu sehr ein. Das Thema Krieg und Frieden könne sich ihre Partei "nicht wegverhandeln lassen." Während auch in Sachsen die Sondierungen stocken, stehen BSW und SPD in Brandenburg vor Koalitionsverhandlungen.