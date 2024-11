BSW: Von Beginn an Bedenken gegen Antritt bei Landtagswahlen

Nach Informationen von MDR Investigativ gab es schon Ende vergangenen Jahres – als BSW noch im Aufbau war – unter den Parteigründern solche, die sich gegen ein Antreten der Partei bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen aussprachen. Letztlich setzten sich aber die Befürworter durch. Im Herbst 2024 wurde das BSW dann plötzlich vom eigenen Erfolg eingeholt.

Es sind wohl diese Bedenken, die derzeit den Konflikt zwischen der Bundesspitze und dem Thüringer Landesverband anheizen – und auch den Abbruch der Sondierungen in Sachsen befördert haben könnten.

In Thüringen grätschte Parteichefin Sahra Wagenknecht von Beginn an in die Sondierungen mit SPD und CDU. Die Arbeitsgruppen kamen schnell voran, auch eine Einigung bei der Friedensformel schien möglich. Doch dann wurden die Gespräche mehrmals zurückgeworfen. Ende Oktober standen die Gespräche kurz vor dem Aus – zumindest wurde das in der Öffentlichkeit vor allem von der SPD so kolportiert. Der Grund: Die BSW-Bundesspitze wollte schärfere Formulierungen bei den Waffenlieferungen zum Ukrainekrieg und bei der Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland durchsetzen. Doch hinter den Kulissen trafen sich an diesem Wochenende nach Informationen von MDR Investigativ die Thüringer Parteichefs von BSW, SPD und CDU und verhandelten weiter. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Am Montag, dem 28. Oktober, gab es dann einen neuen Kompromissvorschlag. An diesem Nachmittag traten Katja Wolf, Steffen Schütz (beide BSW), Georg Maier (SPD) und Mario Voigt (CDU) gemeinsam vor die Kameras und verkündeten eine Einigung. Was in den Stunden davor genau geschah, ist unklar. Vom Thüringer BSW hieß es, das Dokument sei mit der Bundesspitze "intensiv diskutiert worden", so hatte es die BSW-Landesvorsitzende Katja Wolf zuvor auf der Pressekonferenz gesagt. Eine Zustimmung aus Berlin sei rein formal nicht vorgesehen.

BSW: Thüringen handelte im Alleingang

Aus BSW-Parteikreisen in Berlin gibt es dagegen eine ganz andere Version. Demnach kannte Sahra Wagenknecht zwar den Text, sie hatte ihn aber nicht abgesegnet. Wolf und Schütz entschieden sich schließlich für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen – ohne das Einverständnis von Wagenknecht. Wagenknecht selber übte daraufhin heftige Kritik an dem Ergebnis. Kurz darauf folgten ihr weitere BSW-Mitglieder. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der BSW-Gruppe im Bundestag, Jessica Tatti, und der Schatzmeister Ralph Suikt übten in einem Gastbeitrag für T-Online heftige Kritik: "Katja Wolf und Steffen Schütz sind in Thüringen auf dem besten Weg, das BSW zu einer Partei zu machen, von der es nicht noch eine braucht", hieß es.

Kurz darauf gab es einen Beschluss des Bundesvorstands, der noch deutlicher wurde. Dort hieß es: "Kompromisse gehören zur Politik. Aber Kompromissfähigkeit und Pragmatismus dürfen nicht der Vorwand sein, um Ministerämter und Staatssekretärsposten auch um den Preis des Bruchs zentraler Wahlversprechen besetzen zu können." Ein Frontalangriff auf den Thüringer Landesverband.

Zurückhaltung beim Thüringer BSW

In Thüringen hielt sich die BSW-Spitze dennoch öffentlich zurück. Nach einer Mitgliederversammlung zeigten sich Thüringens BSW-Chefin Wolf und BSW-Bundesgeneralsekretär Christian Leye demonstrativ zusammen vor der Kamera – beide signalisierten Entgegenkommen. Leye war zuvor zu mehreren intensiven Gesprächen in Erfurt gewesen. Doch wie soll eine Lösung aussehen? Die BSW-Bundesspitze dringt weiter auf eine stärkere Handschrift des BSW beim Thema Frieden. Die Präambel will der Thüringer Landesverband aber nicht mehr verändern – geplant ist vielmehr, das Thema im eigentlichen Koalitionsvertrag festzuhalten.