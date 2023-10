Bildrechte: dpa

Reaktionen auf neue Partei Bartsch will Verbleib von Wagenknecht-Abtrünnigen in Fraktion "in Ruhe" entscheiden

Hauptinhalt

23. Oktober 2023, 14:33 Uhr

Sahra Wagenknechts Pläne zur Gründung einer eigenen Partei haben bei der Bundesspitze der Linke sowie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für heftige Kritik gesorgt. Der Chef der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, will über einen Verbleib der aus der Partei ausgetretenen Abgeordneten in der Fraktion "in Ruhe" entscheiden. Ostdeutsche Landesverbände riefen die Wagenknecht-Abtrünnigen zur Rückgabe ihrer Mandate auf.