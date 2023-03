Ist das ein verbindendes Element? Bereits am 24. Februar – ein Jahr nach Angriff von Russland auf die Ukraine und einen Tag vor der Demo – hatten Teile der ostdeutschen AfD und Pegida zu einem Friedensspaziergang aufgerufen. Bei der Demo in Dresden wehten neben russischen Fahnen auch Reichsfahnen, die besonders bei Rechtsextremen beliebt sind.

Sachsens Parteichef Jörg Urban hatte in seiner Rede dafür geworben, am folgenden Tag an der Demonstration von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer teilzunehmen. "Also, ich habe dieses Manifest auch unterzeichnet", erklärte er gegenüber MDR Investigativ. Er finde es sehr mutig, dass Wagenknecht ihre Demo für jeden öffne, "der ehrlichen Herzens für Frieden demonstrieren will und die Parteigrenzen da fallen lässt. Ich werde selber dabei sein."

Es wächst zusammen, was zusammengehört. Manfred Sapper Osteuropahistoriker

Ein rechtspopulistischer Politiker wirbt für eine Veranstaltung, die von einer führenden Vertreterin der Linken organisiert wurde? "Es wächst zusammen, was zusammengehört", sagt der Osteuropahistoriker Manfred Sapper. "Beiden geht es im Prinzip um die Ausbeutung von Ressentiments. Um die Ausbeutung entweder des antiliberalen, des antieuropäischen Ressentiments oder was das Allerdümmste und Allereinfachste ist: der Antiamerikanismus ist eine gemeinsame Basis."

Der Vorsitzende der AfD in Thüringen: Björn Höcke auf einer Demo in Dresden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke begrüßte gegenüber MDR Investigativ die Friedensinitiative von Sahra Wagenknecht. Ob sie damit in der Linkspartei noch eine Zukunft habe, bezweifele er: "Sie ist in der schwierigen Situation, in der eigenen Partei größtenteils isoliert. Auf jeden Fall kann sie ihre Friedenspolitik in der jetzigen Partei 'Die Linke' nicht durchsetzen. Das ist offenkundig." Aus seiner Sicht, suche sie nach einer Alternative.



Auf der Bühne in Dresden ging der Politiker, dessen AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als "erwiesen rechtsextrem" eingestuft ist, noch weiter: "Liebe Sahra Wagenknecht, das geht jetzt in ihre Richtung. Wenn Sie sich parteipolitisch richtig engagieren wollen, dann engagieren Sie sich in der einzigen Friedenspartei. Und das ist die AfD."

Polizisten stehen vor den rechtsextremen Aktivisten Nikolai Nerling (links) und Matthäus Westfal (rechts). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine Politikerin der Linken wird offensichtlich von rechts außen umworben. Bereits als Sahra Wagenknecht am vergangenen Samstag in Berlin ankommt, sammelten sich rechtsextreme Aktivisten wie Nikolai Nerling in ihrer Nähe und wirkten begeistert. Gekommen war auch der brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Lars Günther. Er wollte die Linken-Politikerin ebenfalls unterstützen – und begründet dies so: "Ich glaube, dass uns vereint, dass wir nicht weiter auf deutscher Seite Richtung Russland eskalieren sollen. Man kann ja keine Großmacht mit Atomwaffen bis aufs Blut reizen. Über diese Themen sollten wir uns unterhalten und nicht über die spalterischen Tendenzen."

Auch andere Bundestags – und Landtagsabgeordnete aus der AfD waren da: Karsten Hilse oder Jörg Urban, sowie Gunnar Lindemann und Hans-Thomas Tillschneider vom rechten Rand der Partei. Ganze Landesverbände sollen mit Bussen angereist sein. Entsteht hier eine neue politische Verbindung?

Wagenknecht wies auf der Bühne in Berlin den Vorwurf zurück, sie habe sich nicht ausreichend nach rechts abgegrenzt: "Deshalb sage ich es trotzdem nochmal: Selbstverständlich haben Neonazis und Reichsbürger […] auf unserer Friedenskundgebung nichts zu suchen. Das verstehe sich aber von selbst."