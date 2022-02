Bundesversammlung Wer für Mitteldeutschland den Bundespräsidenten wählt

Am Sonntag wird in Berlin über das künftige Staatsoberhaupt entschieden. Gewählt wird der Bundespräsident von der Bundesversammlung, die allein zu diesem Zweck zusammentritt. Sie hat in diesem Jahr 1.472 Mitglieder – so viele wie noch nie.