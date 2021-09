Die Wahlen in Berlin waren bereits mit einigen Hindernissen gestartet. So hatten viele Wahlhelfer kurzfristig abgesagt. Nach Informationen des rbb hatten sich allein am Freitag und Samstag etwa 270 Wahlhelfer krank gemeldet. Sie seien über Nachrückerlisten besetzt worden.

Probleme gab es auch in einem Wahllokal in Spandau, wo ein Wahlleiter am Morgen nicht erschienen war. Das Wählerverzeichnis habe von der Polizei abgeholt werden müssen. In zwei Wahllokalen in Mitte musste die Feuerwehr am Morgen anrücken, weil sich wegen technischer Probleme die Türen zu den Wahllokalen nicht öffnen ließen.