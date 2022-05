Trotz der schlechten Umfragewerte von rund 19 Prozent gab sich SPD-Chef Lars Klingbeil vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zuletzt zuversichtlich. "Viele Menschen sind noch unentschieden und wir haben mit Thomas Losse-Müller einen super Spitzenkandidaten", sagte Klingbeil. Die Partei sei geschlossen und habe Ideen für die Zukunft des Landes. "Da ist noch viel Bewegung drin und wir kämpfen gemeinsam dafür, dass es am Ende ein Wahlergebnis geben wird, dass eine SPD-geführte Regierung ermöglicht."

Der zurückliegende Wahlkampf hatte in mehrfacher Hinsicht Besonderheiten zu bieten. So musste sich Ministerpräsident Daniel Günther in der Schlussphase wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben. Auch zu Beginn der vergangenen Woche war der Amtsinhaber noch coronapositiv und konnte Termine nur virtuell aus der Isolation wahrnehmen. Das geplante Triell der Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen im NDR-Fernsehen musste deshalb verschoben worden.