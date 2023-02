Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey räumte die Niederlage ihrer Partei ein. Offenkundig seien die Berliner unzufrieden gewesen, sagte Giffey. "Wir haben zusammen gekämpft." Es gehe nun darum, eine stabile Mehrheit zu bilden. Das müsse auch eine Aufgabe für die SPD sein. Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer äußerte sich zufrieden mit den Prognosen. "Wenn es das ist, was am Ende rauskommt, dann haben wir ganz schön was geleistet", sagte Lederer in Berlin.