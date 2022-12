Warum also nicht auch im Bund, sagt Christian Hirte, Thüringer CDU-Abgeordneter im Bundestag: "Die Erfahrung in allen Bundesländern außer Bremen zeigt doch, dass es mit fünf Jahren gut funktioniert. Man hat auch in einer Legislatur mehr Zeit, Dinge auf den Weg zu bringen, man ist nicht dem Druck von Wahlkämpfen unterworfen, wo man sich nur orientiert am Wahltag und nicht an Notwendigkeiten. Ich halte das für eine gute Idee."